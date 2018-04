Hyundai Genesis kost € 30.999

Door: AUTO55

Volgens de Zuid-Koreanen positioneert de vernieuwde Genesis zich in het groepje van de Toyota GT86 en diens tweelingbroer Subaru BRZ. Men spreekt nu al bijna van een ware jaren '90-revival, al gaan we daar pas verder op in als Nissan en Honda opvolging voorzien voor hun respectievelijke 200SX en Integra Type-R. Of Hyundai's sportieveling het daadweerkelijk kan opnemen tegen eerstgenoemde kleppers is al maar de vraag, maar dat zal de toekomst dan weer uitwijzen.

Hyundai stopt 2 nieuwe benzinemotoren, nieuwe transmissies en een opgewaardeerd interieur in de Genesis. Je kan opteren voor een 2.0 twin-scroll turbo met 275pk (30% meer dan voorheen) en een 3.8 V6 die 347pk uit het blok haalt. De eerste produceert 373Nm koppel aan 2.000t/min, de tweede 400Nm aan 5.300t/min. De 2.0T snelt naar 100km/u in een (teleurstellende) 7,4 seconden, topt aan 236km/u en blaast gemiddeld 220g/km CO2 de lucht in. Het topmodel doet, ondanks de straffe cijfers, nog steeds 5,9 seconden over de proef - in combinatie met een achttrapsautomaat dan nog. Liefhebbers van het manuele pookje mogen daar nog eens 0,2 seconden bijtellen. Z'n maximumsnelheid bedraagt 260km/u en de CO2-emissie komt op 235g/km (248g/km in handgeschakelde toestand).

Er zijn twee uitrustingsniveaus voorhanden, Sport (enkel combineerbaar met de 2.0T) en GT. Als standaardversie kan de Sport op een behoorlijke samenstelling rekenen. We noteren een sperdifferentieel, ABS, ESP en tractiecontrole wat actieve veiligheid betreft, alsook een legertje airbags om de passieve veiligheid te waarborgen. LED-dagrijverlichting is stilaan vanzelfsprekend geworden, maar zaken als 19" wielen en LED-achterlichten zijn dat nog niet echt. Een duim voor Hyundai. De GT-uitvoering neemt alles over van de Sport, weliswaar met enkele toegevoegde extra's. Daar zijn: xenon-koplampen, parkeersensoren rondom, sleutelvrije toegang en een startknop, lederen zetelbekleding, een opgepoetst audiosysteem, zetelverwarming vooraan en meer van dat fraais.

Prijzen starten bij € 30.999 en lopen op tot € 36.999 voor de 2.0T; Voor de 3.8 V6 moet je tussen € 38.499 en € 40.499 ophoesten. De eerste leveringen starten in oktober van dit jaar.