Mazda gaat de elektrische toer op

Door: AUTO55

In z'n land van herkomst gaat hij als Demio EV door het leven, maar wij herkennen 'm natuurlijk als een elektrische variant van de Mazda 2. Plannen voor een mondiale productie van zijn er (nog) niet. Vanaf 1 oktober 2012 worden er 100 exemplaren ondergebracht bij Japanse leasingfirma's en Mazda hoopt op die manier nuttige informatie te vergaren met het oog op verdere ontwikkeling. We spraken er nog geen 3 jaar geleden ook al van...

De elektrische Mazda is uitgerust met een lithium-ion batterijenpakket en weegt alles samen slechts 1.180kg. De aandrijving produceert 102pk en 150Nm, waardoor een emissieloze tocht tot 200km mogelijk moet zijn. Opvallend is de relatief snelle oplaadtijd; Dankzij een snellader kan 80% van de accu's weer ‘gevuld' raken in 40 minuten. Volledig opladen via het reguliere stopcontact duurt dan weer een achttal uren. De foto's kan je hier bekijken.