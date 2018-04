Citroën C3 en DS3 krijgen driecilinder aan boord

Door: AUTO55

In navolging van een resem andere fabrikanten gaat Citroën haar C3 en DS3 vanaf nu ook met een driecilinder benzinemotor uitrusten. De PSA-driepitter heeft 1,2 liter longinhoud en levert 82pk en 116Nm trekkracht aan 2.750t/min.

Volgens de Fransen blijft het (gemiddeld) verbruik beperkt tot 4,5l/100km en de CO2-uitstoot tot 102g/km. Acceleren naar 100km/u lukt in het beste geval binnen 12,3 seconden, terwijl de topsnelheid dan 172km/u bedraagt. Downsizing blijft duidelijk in trek en daar zien we niet snel verandering in komen.