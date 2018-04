Land Rover recycleert de Defender Exclusive

Door: BV

Land Rover introduceert de Defender Exclusive. Een speciale reeks die is uitgevoerd in Nara Bronze, terwijl het dak en de wielkasten zijn uitgevoerd in zwart en de bumpers en drempels met zwarte traanplaat worden beschermd.

Het geheel rust op unieke zwarte 16-duimers en heeft een achterbumper met een extra opstaptrede. De specifieke koetswerkkleur wordt gecombineerd met een tweekleurig interieur en een centraal paneel dat in koetswerkkleur is uitgevoerd. En daarmee lijkt deze Defender als twee druppels water op de vorige Exclusive. Land Rover heeft niet eens de moeite genomen om andere foto's te nemen.

Wat wél wijzigde, is de motor. Inmiddels heeft de 2.4l viercilinder van Ford-origine plaats geruimd voor een 2.2l die exact even krachtig is maar meer beschaafde loopeigenschappen heeft. Vanaf augustus is de speciale uitvoering leverbaar, de prijs begint bij € 37.500.