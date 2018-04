Mercedes A-Klasse wordt radicaal anders

Door: BV

Alles waar de huidige A-klasse voor staat zal met de nieuwe niet meer zijn. Dat wordt overgenomen door de nieuwe B-klasse. De toekomstige A-klasse zal alleen zijn modelnaam houden maar zijn pijlen gaan richten op de BMW 1-serie en Audi A3. Deze drie- en vijfdeurs modellen zijn niet de enige die tegenstand van de nieuwe A kunnen verwachten. Afgaande op het coupéachtige silhouet, waarvoor Mercedes inspiratie op deed uit de vliegwereld, mogen bijvoorbeeld ook de Volkswagen Scirocco en de Renault Mégane Coupé hun borst natmaken. Mercedes lostte eerder al schetsen en nu zijn er ook echte beelden van de Concept A, de voorbode voor het nieuwe model.

Ook het interieur van de Concept A kent diverse verwijzingen naar de luchtvaart. Kijk maar naar het vleugelmotief van het dashboard. De ventilatieroosters daarentegen doen denken aan de straalmotoren van een vliegtuig en de grote klokken zijn geïnspireerd op de naverbrander van een straaljager. De centrale bedieningsunit ten slotte is vormgegeven als een modern ‘flightpanel' en de schakelpook heeft de vorm van een ‘reverse thrust control' zoals die in straalvliegtuigen wordt toegepast.

De Mercedes Concept A is de eerste auto in de compacte klasse dat over een radargestuurd ongevallen-waarschuwingssysteem beschikt. Met dit systeem wordt het risico van kop-staart-botsingen sterk verminderd door daarbij ook gebruik te maken van een adaptieve remassistent. Tegelijkertijd wordt het remsysteem voorbereid voor een zo precies mogelijke remactie. Deze wordt ingezet zodra de bestuurder het rempedaal intrapt.

Het studiemodel wordt aangedreven door een 210 pk sterke 2.0 liter viercilinder turbomotor. De motor behoort tot een nieuwe generatie, intern M270 genaamd, en is speciaal ontworpen om dwars voorin geplaatst te kunnen worden. Een versnellingsbak met dubbele koppeling, die ook nieuw is, verzorgt de overbrenging naar de voorwielen.

Op 19 april trekt Mercedes-Benz in Shanghai officieel het doek van de Concept A. Een dag later zal dat tijdens de eerste dag van de New York Motor Show zijn. Het productiemodel debuteert volgend jaar.