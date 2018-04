Federauto wil fiscaal voordeel voor milieuvriendelijke auto's

Door: BV

Dat de Regering Di Rupo met de handen in de zakken van de automobilist en de bestuurders van firmawagens zit, is geen geheim. Maar de overgang naar een nieuw bestuur betekende ook de afschaffing van nagenoeg elke fiscale stimulans voor de aanschaf van een milieuvriendelijk wagen. En het resultaat is volgens Federauto zo klaar als pompwater: alternatieve aandrijfvormen blijven in ons land hopeloos achter in vergelijking met andere landen. Zo werden er in ons land in 2011 en 2012 (tot juni) niet eens 500 elektrische voertuigen ingeschreven. Noorwegen bijvoorbeeld telt 5.000 inschrijvingen van EV's met een veel kleiner wagenpark, minder inwoners en een kleiner wegennet.

Federauto stelt dat fiscale stimuli en/of subsidies voor auto's op gas, hybrides, plug-in hybrides en geheel elektrische voertuigen de komende vijf tot tien jaar absoluut noodzakelijk zijn. Door de afwezigheid van gunstmaatregelen zijn deze voertuigen, die voorzien zijn van nieuwe maar dure technologie, duidelijk minder interessant in aankoop. Vooral de afwezigheid van een specifieke regeling in de bedrijfswagenfiscaliteit (waar ze bestraft worden voor hun hoge aanschafprijs en nauwelijks worden beloond voor de lage CO2-afgifte) zorgt voor en rem op de verkoop.

De vakorganisatie pleit op federaal niveau voor een gunstige regeling van bovenstaande wagentypes met betrekking tot de VAA (het Voordeel Alle Aard) en de verworpen uitgaven en een grotere aftrekbaarheid van de wagenkosten. Op regionaal niveau moet er een belastingvermindering voorzien worden voor particulieren die shoppen in de duurdere maar meer uitstootvriendelijke wagenklassen.