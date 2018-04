Al duizend Aventadors gebouwd

Door: TB

s="internalLink" title="Lamborghini Aventador LP700-4" href="/nieuws/15925-lamborghini-aventador-lp700-4">De Lamborghini Aventador sprint niet alleen sneller naar de honderd op te teller dan zijn voorganger, de Murciélago; hij heeft ook een pak minder tijd nodig om zichzelf te slijten aan het gretig afnemende kliënteel. Gisteren, op 19 juli 2012 nam Hans Scheidecker, een architect uit Beieren, de sleutels van het 1.000ste exemplaar in handen van Automobili Lamborghini President en CEO Stephan Winkelmann. De Duitser was erbij toen zijn in Argos oranje gespoten Aventador LP-700-4 van de assemblagelijn rolde te Sant' Agata Bolognese, alwaar het eerste productie-exemplaar amper één jaar en drie maanden geleden werd gebouwd. Ter vergelijking: de Murciélago had om die oplage te bereiken twee jaar en vijf maanden nodig, bijna het dubbele dus. En het succes van de Italiaanse supersportwagenbouwer lijkt vooralsnog niet af te kalven: het orderboekje voor de volgende achttien maanden staat al volgeboekt, zelfs nu de fabriek dagelijks 4,5 (gemiddeld uiteraard) Aventadors het leven schenkt, ten op zichte van drie stuks per dag eind 2011.