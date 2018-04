Citroën Berlingo & Peugeot Partner krachtiger

Door: TB

Citroën en Peugeot lanceerden de Berlingo, respectievelijk de Partner in 1996 en veroverden daarmee elk een fors stuk van de bestelwagentaart. Citroën alleen al sleet in totaal meer dan 2,5 miljoen exemplaren, waarvan 1,1 miljoen bedrijfswagenversies. Het sympathieke bestelwagentje maakt zowat de helft van Citroëns bedrijfswagen-orderboekje vol. Samen met zijn tweelingbroer, de Peugeot Partner, werd de boel in de lente van dit jaar al behoorlijk strak getrokken en vandaag krijgen beide werkpaardjes tevens een nieuwe diesel onder de kap. Want voortaan is de HDi 1,6-liter motor beschikbaar in zijn 115pk-variant, naast de HDi 75 en HDi 90 die in het gamma blijven. Met een maximaal vermogen van 84 kW (115pk) en een koppel van 270Nm moeten beide heren beter in staat zijn om ook volgeladen erg vlot voor de dag te komen. De nieuwe krachtbron laat bovendien CO2-emissies van 139g/km en een gemengd verbruik van 5,3l/100km optekenen. Cijfers waarmee hij zich bij de zuinigste voertuigen uit zijn segment plaatst.