Lexus LS komt eraan

Door: TB

Lexus heeft op haar Facebook-pagina een weinig verhullende foto geplaatst van de gewijzigde LS-serie. Daarmee is het model officieel, maar moeten we nog altijd tot maandagochtend wachten op meer informatie en duidelijkheid. De onthulling van de Lexus LS kent een ietwat valse start. Betreft het nu een compleet nieuwe generatie of ‘slechts' een ingrijpende facelift? Aan de hand van de informatie bij de rokerige teaser wekte het merk de indruk dat het gaat om een geheel nieuw model. De via een Chinese website gelekte eerste foto's daarentegen tonen een LS overeenkomstig aan het huidige model, maar wel met een sterk gewijzigd front en achterzijde.

Lexus zelf wil uiteraard nog geen duidelijkheid scheppen. Maandagochtend gaan ze alles in geuren en kleuren over de vernieuwde of nieuwe LS-serie uit de doeken doen. De onthulling vindt in San Fransico plaats. Vernieuwd of nieuw, zeker is in ieder geval dat de LS straks ook verkrijgbaar is als F Sport Line. Die uitvoering onderscheidt zich, zoals de modelnaam al zegt, met een sportievere uitstraling. De foto die Lexus op haar Facebook-pagina heeft geplaatst betreft deze LS F Sport Line. Update: meer beeld, maar nog steeds geen gegevens.