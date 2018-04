Vernieuwde Lexus LS 600h krijgt sportallures

Door: AUTO55

Wie een broertje dood heeft aan de BMW 7-reeks, Audi A8 of Mercedes S-klasse moet op 30 juli zijn of haar agenda in de gaten houden. In San Francisco wordt dan het doek gelicht van de vernieuwde Lexus LS 600h, waarvan verwacht dat zowel het in- als exterieur onder handen werd genomen. Daarnaast is de standaard geleverde hybride-aandrijving verbeterd, aldus Lexus. Wij denken dan spontaan aan een kleiner accupakket.

Om het extra feestelijk te maken laten de Japanners ons meteen ook met een sportief getinte variant kennismaken. Het F Sport Line-pakket geldt al langer als optie op andere modellen binnen het gamma, maar zal nu voor het eerst te vinden zijn op de luxueuze LS. We houden het in de gaten...