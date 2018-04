Mini Paceman, de eerste beelden

Door: AUTO55

Een paar jaar geleden liet Mini ons voor het eerst met de Paceman kennis maken. Met de conceptcar weliswaar, maar al snel was duidelijk dat het model tot een productieversie zou worden doorontwikkeld. De officiële bevestiging kwam begin 2011, maar lang bleef het stil.

Gecamoufleerd of niet, de lijnen van de Paceman zijn in volle glorie te aanschouwen. Gelijkenissen met de Countryman zijn treffend, hij is er tenslotte op gebaseerd, en we ontwaren zelfs een streepje Range Rover Evoque. Nu enkel nog de specificaties, maar daarvoor kunnen we met een schuin oog naar de Countryman kijken. Dit najaar valt hij voor het eerst te bezichtigen op de Mini-stand in Parijs. Niet lang daarna verwachten we hem ook in ons land.