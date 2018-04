Mini Paceman gaat in productie

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit presenteert Mini de Paceman. Dat is een driedeursversie van de Countryman die dankzij z'n meer dynamische vormgeving in dezelfde vijver lijkt te zullen vissen als de Range Rover Evoque. Dat Mini, dat lijdt aan expansiedrang, het model in productie zal nemen mag dan ook nauwelijks verbazen.

Wat wel enigszins verrast is dat Mini de komst van een productieversie meteen bij de première aankondigt. Het merk zegt er wel niet bij voor wanneer dat is. Het komt in elk geval pas na de eigenzinnige tweezitters van het merk. Wij zetten erop in dat de definitieve versie het licht zal zien in 2012 en dat het tot begin 2013 duurt eer de auto bij de dealer staat. De Paceman krijgt dan meteen de geëvolueerde aandrijflijn van de Countryman onder de kap, net voor dat model aan z'n eerste evolutie toe is.