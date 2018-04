Lexus LS 600h geeft details vrij

Door: AUTO55

Het merk heeft het over een nieuwe LS 600h, maar eigenlijk is dit al de derde ronde voor het vlaggenschip. De basis stamt nog altijd uit 2006, met een facelift die twee jaar geleden volgde. Ditmaal werd het topmodel op maar liefst 3.000 punten aangepast. De vernieuwde LS smoelt compleet anders dan voorheen, met de gemeengoed wordende spindle grille als grootste cosmetische ingreep. Nieuw zijn ook de kop- en mislampen met volledige LED-verlichting, een primeur voor Lexus. Aan de achterzijde zien we eveneens vernieuwde lichtunits met LED-techniek waarbij de L-vormige lichtstroken ons meteen doen denken aan die van de BMW 7-serie, één van z'n grootste rivalen.

Interessant is de hogere carrosseriestijfheid, wat zowel comfort als stabiliteit ten goede komt. Daarnaast zou de laatste generatie Adaptive Variable Suspension en Pitch and Bounce ervoor zorgen dat de Lexus LS 600h de inzittenden nog gerieflijker van A naar B dirigeert, terwijl een onder handen genomen stuurinrichting in een directer stuurgedrag resulteert, met meer gevoel in het stuurwiel. Daarnaast beschikt hij over variabele demping met vijf verschillende rijstanden: Eco, Comfort, Normal, Sport S en Sport S+. Vierwielaandrijving is opnieuw standaard.

Door diverse ingrepen is de LS 600h zuiniger en schoner geworden. Voortaan ligt het gemiddelde verbruik op 8,6l/100km, bij een CO2-uitstoot van 199g/km - 19g/km schoner dan voorheen. Het vermogen van de hybride-aandrijflijn is onveranderd gebleven. Zelf is de 5,0l V8 nog altijd goed voor 394pk terwijl de elektromotor 225pk in het zakje doet. Het gezamenlijke vermogen ligt op dus op 445pk. Accelereren naar 100km/u verloopt een fractie sneller dan voorheen. Daar doet de grote Lexus nu 6,1 seconden over, met een topsnelheid van 250km/u.

Zoals we eerder al bevestigden zetten de Japanners hun LS extra kracht bij met een F Sports Line, een uitvoering die zich een sportiever ex- en interieurdesign liet aanmeten, en een onderstel dat 10mm lager ligt. Het pakket wordt benadrukt door schakelflippers aan het stuurwiel en remklauwen van Brembo op de vooras.

Nog een nieuwtje is de doorontwikkelde versie van Lexus' Human Machine Interface met 12,3" kleurenscherm en Remote Touch Interface met een beter gebruiksgemak. Het Mark Levinson Reference Surround System met 19 luidsprekers en een Rear Seat Entertainment System is uitgebreid met Blu-ray afspeelmogelijkheden.

En dan is er het nieuwe Advanced Pre-Crash Safety met zogenoemde Pre-Crash Brake Assist. Volgens Lexus het meest geavanceerde middel op de markt, dat de bestuurder een aanrijding met andere voertuigen en voetgangers helpt te voorkomen, zowel bij lage als bij hoge snelheden. Tot slot krijgen we nog een Adaptive High-beam System, dat de verlichting automatisch aan de verkeersomstandigheden aanpast.