Mazda 6 gaat in productie

Door: TB

Ze weten weer wat te doen in Hiroshima, want zopas werd op de Hofu plant nummer 2 een ceremonie gehouden om de productiestart te vieren van de nieuwe Mazda 6. De wagonversie die Mazda op het podium reed en voor de gelegenheid (en geheel toepasselijk voor het seizoen als je het ons vraagt, maar wij zijn geen Japanners natuurlijk) versierde met een rits kerstslingers, markeert de geboorte van een volledig nieuwe 6, nadat die de afgelopen vijf jaar quasi ongewijzigd bleef. Plusminus 500 personen woonden de plechtigheid bij in het Yamaguchi prefectuur; onder hen uiteraard ook Mazda's vertegenwoordigend directeur en bestuurshoofd, president en CEO Takashi Yamanouchi, geflankeerd door een resem bestuursleden, medewerkers en een vertegenwoordiger van Mazda's werknemersbond. Voor de geïnteresseerden: de Wagon die zo oordeelkundig werd verfraaid, is er eentje volgens de Europese specificaties en met een veelbelovende SkyActiv-G 2.0 onder de kap.

Yamanouchi verklaarde in zijn redevoering bijzonder ontroerd te zijn dat de derde generatie van de Mazda 6 in productie is gegaan. Het vlaggenschip van de vloot leidt na de geboorte van de CX-5 eveneens een hele nieuwe generatie voertuigen in. Naast het feit dat deze gebeurtenis sowieso erg belangrijk is voor de toekomst van het merk, vallen er ook een aantal verjaardagen te vieren. Zo is het dertig jaar geleden dat men in het Nishihinoura district Mazda's begon te bouwen, tien jaar geleden dat de eerste, eveneens op deze locatie gebouwde Mazda 6 van de band rolde en tegelijk de Zoom-Zoom slogan werd gelanceerd. De nieuwe 6 mag mee de woorden SkyActiv en Kodo bekend maken bij het grote publiek: het eerste als Mazda's streven naar zuinigheid door doorgedreven efficiëntie zonder te vervallen in al te complexe oplossingen; het tweede als belichaming van Mazda's splinternieuwe designtaal. De nieuwe 6 moet naast zuinig ook sportief blijven qua inborst, en zal nog voor het einde van 2012 verschijnen in Europese showrooms. Als het even meezit, wil Mazda 120.000 exemplaren bouwen per jaar in de Hofu fabriek. De officiële voorstelling volgt - met Russische specificaties - op het Moscow International Automobile Salon 2012, dat zijn deuren later deze maand opent, meer bepaald op 29 augustus.