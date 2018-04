Renault Brazilie breidt uit dankzij Dacia

Door: BV

Renault heeft historisch gezien een sterke aanwezigheid in Brazilië. Op het Ayrton Senna industrieterrein in Curitiba heeft het bedrijf liefst drie fabrieken. Twee ervan produceren voertuigen en de derde produceert motoren. De capaciteit van de fabrieken voor bedrijfs- en personenvoertuigen wordt nu opgetrokken van 280.000 naar 380.000 stuks, terwijl de motorenfabriek vanaf 2013 jaarlijks een half miljoen in plaats van 400.000 motoren moet bouwen.

Renault kan de schaal van z'n operaties in Brazilië uitbreiden dankzij het succes van twee modellen die wij als Dacia Sandero en Dacia Duster kennen, maar die in Zuid-Amerika gewoon het logo met de Ruit op de neus hebben. Het verkoopssucces van bovenstaande types leverde Renault in eerste semester van 2012 de sterkste vooruitgang van alle merken in Brazilië op, met een recordmarktaandeel van 6,8%. In 2016 wil Renault een marktaandeel van 8%. Onder meer dankzij de introductie van de tweede generatie Sandero. Die beleeft z'n wereldpremière eind september op het Autosalon van Parijs.