Nieuwe Dacia Sandero in Parijs, break in 2013

Door: BV

Dacia zal op het aanstormende Autosalon van Parijs een heus feestje kunnen organiseren. Het bedrijf zal er niet alleen een ludospace (Dokker) voorstellen, we zullen er ook de eerste blik kunnen werpen op de nieuwe Sandero. Een break op die basis volgt dan in de loop van 2013 en eigenlijk is ook de Logan aan een generatiewissel toe. Het zijn schakels in een heus productoffensief dat gestart is met de lancering van de nieuwe Lodgy - de monovolume die beschikbaar is met 5 of 7 zitplaatsen.