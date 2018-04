Tramontana XTR weer sneller

Door: BV

Het werd hoog tijd dat de Spaanse nicheconstructeur Tramontana z'n supersportwagen een update gaf. De Tramontana R moest het immers stellen met slechts 760pk voor een leeggewicht van 1.360kg. Dat leverde een acceptabele topsnelheid van 344km/u op, maar de futuristisch gelijnde bolide had meer dan 3,6 tellen nodig om zich naar 100km/u te katapulteren. Een eeuwigheid in het segment van de supercars waar je haast een half miljoen euro voor moet neertellen. Hoog tijd dus voor wat aanpassingen...

De vorm blijft nagenoeg identiek, al is Tramontana ditmaal wat creatiever met de verf omgesprongen. De enige degelijke aanpassing zit onder de kap Daar vinden we een nieuwe biturbo 5,5l V12 (inderdaad, net als bij Dartz afkomstig van Mercedes). Hier levert het blok 880pk, toch meteen een stuk meer dan de vorige uitgave van het blok. De exacte gevolgen voor de prestaties zijn nog niet opgemeten, maar reken er maar op dat 3 tellen voor de geijkte sprintoefening erg dicht in de buurt komt.