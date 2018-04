Dartz Nagel Dakkar is -zoals gebruikelijk- extreem

Door: BV

Normale dingen doet de Letse autobouwer en (vooral) -tuner, Dartz niet. Het bedrijf ging al de geschiedenisboeken in als het eerste en enige bedrijf dat ooit voor een bekleding in Walvispenisleder zorgde. Ditmaal komen bedreigde diersoorten er beter vanaf. De SUV waar Dartz aan werkt is immers voorzien van een structuur in titanium, een koetswerk in koolstofvezel en een ‘hoogtechnologische' aankleding. Voor geen van die drie moet er wild naar de slachtbank.

Voor een prijskaartje van minimaal € 300.000 mag je het koetswerk wel uitgebreid aan je smaak aanpassen. Dus als bovenstaande computerschets je niet aanstaat is dat geen enkel probleem. Bij de motor heb je niet te kiezen, maar Dartz is spontaan gegaan voor zowat het krachtigste dat ze bij een andere autobouwer konden losweken. Dat is een 650pk en 847Nm sterke 5,5l V8 Biturbo geworden. Met Duitse roots, want het is AMG die hem bij elkaar vijst. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en integraalaandrijving horen eveneens tot de mix.

Dartz doopte het model de Nagel Dakkar. Naar Adrew Nagel, de enige Russische piloot die ooit de Rally van Monte Carlo op z'n naam schreef. En dat is al van 1912 geleden. En omdat nieuwe segmenten creëren tegenwoordig in is, is dit 's werelds eersste "Bespoke Urban Desert Safety" vehicle. Als dat je in de oren klinkt als onzin, dan heb je wellicht gelijk, maar er moest nu eenmaal een verklaring gevonden worden voor het leuke acroniem B.N.U.D.S. Volgend jaar wil Dartz 10 gekken strikken. De daarop volgende jaren bouwt het bedrijf telkens 40 stuks.