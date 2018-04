Porsche 550 Prototype Coupé gekloond

Door: AUTO55

De 550 Spyder geldt nog steeds al een gewilde klassieker binnen de Porsche-familie, al is is de gesloten variant nog een pak exclusiever. Van de 550 Prototype Coupé werden in 1953 amper twee exemplaren gebouwd; De eerste, met chassis 550-01, bevindt zich in de Collier Collection, de ander (550-03) staat te blinken in de garage van Amerikaans komiek Jerry Seinfeld.

En nu is er hoop voor ons allemaal, want de Franse firma Group D stelde op 17 augustus hun Vintech P550 Tribute voor. Het gaat om een replica van de 550 Prototype Coupé, maar dan op basis van moderne materialen en techniek. Het koetswerk is vervaardigd uit koolstofvezel (voor het origineel werd aluminium gebruikt) en achterin ligt een 3,0l viercilinder boxermotor die wellicht 260pk naar de wielen stuurt. En dat in een auto die slechts 550kg op de weegschaal zet. De foto's kan je hier bekijken.