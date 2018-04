Maybach doet de boeken toe

Door: AUTO55

In 2002 vond Mercedes het nodig om het historische luxemerk weer leven in te blazen, wat resulteerde in enkele rijdende salons die tot ontsteltenis nooit iets hebben opgebracht. Integendeel zelfs. Je zou kunnen denken dat men nog een laatste afscheidsreeks in gedachten had, maar daar komt niets van in huis. Maybach verlaat de zaal via de achterdeur.

Is er dan geen opvolging voorzien? Volgens Mercedes wel, want de nieuwe S-klasse komt er volgend jaar aan en de S600 Pullman zou perfect in het plaatje passen, aldus de Duitsers. En misschien hebben ze daarin geen ongelijk.