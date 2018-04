Bentley spreekt dieseltaal

Door: AUTO55

Bij Rolls-Royce wil het klantenbestand er niet van weten, maar Bentley is blijkbaar niet vies van een dieselend luxeschip. En de nakende SUV zou niet de enige zijn die daarmee wordt uitgerust. Het merk verklapte dat er nu al prototypes rondrijden van een oliestokende Mulsanne en Flying Spur van de volgende generatie. Wat er precies onder de kap schuilt houdt Bentley voorlopig voor zichzelf, maar een V8 uit de Audi-rekken behoort zeker tot de mogelijkheden. Bovendien laat de autobouwer de bekende 6,75l V8 langzaamaan afglijden om plaats te maken voor een twaalfcilinder, en is er een plug-in hybride in zicht.