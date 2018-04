Kleine Volvo's in de wandelgangen

Door: AUTO55

Na de recente introductie van de nieuwe V40, liet men bij Volvo stilletjes opmerken dat er misschien nog plaats is in de kleinere A- en B-segmenten. Men vond de inspiratie bij de hatchbacks van Mini, de Citroën DS3 en in mindere mate, want nog een slag kleiner, de Fiat 500. Maar de Zweden richten zich in het bijzonder op de Audi A1 en de kakelverse Opel Adam. Die willen vooral een premiumgevoel uitstralen zonder aan comfort en stijl in te boeten. Met een kleine motor onder de kap zijn ze dan nog eens fiscaal interessant. Volvo moet wel dringend op zoek naar een partner, want zelf stallen ze niets dat in aanmerking komt. Aankloppen bij dochterbedrijf Zhejiang Geely zou eventueel een optie (kunnen) zijn, maar blijft een risico. De deuren staan dus open.