VW Golf blijft populairste auto

Door: BV

De VW Golf is nog steeds Europa's populairste auto. Dat blijkt uit analyses van onderzoeksbureau Jato Dynamics. De Golf blijft op het hoogste trapje van het ereschavot staan ondanks een met 6,1% teruggevallen verkoop. De Ford Fiesta blijft op de tweede stek staan, maar Jato ziet wel dat het model steeds meer druk ondervind van de VW Polo, waarvan de Europese verkoop de jongste maanden licht steeg. De Polo is tot op amper 1.000 stuks genaderd (op een totaal van 220.000 Fiestas). Net buiten de top 3 staat de nieuwe Ford Focus die bijna 20% beter verkoopt dan zijn voorganger een jaar geleden. . De Renault Megane, die in ons land traditioneel fel gesmaakt wordt, ziet z'n volume gevoelig krimpen. Dit jaar werden er ruim 11% minder van verkocht.

Volkswagen blijft Europa's grootste merk. Het bedrijf verkocht dit jaar al meer dan 1 miljoen wagens op het Europese continent. Ford staat op de tweede plaats met 678.000 voertuigen en Renault staat op 3 met 645.000 stuks.