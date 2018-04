Land Rover Freelander 2 speelt cilinders kwijt

Door: AUTO55

De recentelijk bijgewerkte Freelander 2 heeft zich alweer onder handen laten nemen voor het komende modeljaar. Er zijn 3 nieuwe lakkleuren beschikbaar (Aintree Green, Havana en Mauritius Blue), het radiatorrooster en de omlijsting van de mistlampen zijn voortaan in een lichte metaalkleur uitgevoerd en de 17 inch wielen kregen een nieuw ontwerp. De lampen kregen een nieuwe indeling en pronken nu met LED-technologie.

Binnenin ging men uitvoeriger te werk; De middenconsole werd hertekend en de Terrain Response-draaiknop maakte plaats voor enkele druktoetsen. Het instrumentenpaneel bevat voortaan een 5 inch informatiescherm en we noteren ook een nieuw stuurwiel, uitgerust met 2 vijfwegtoetsen om de menu's te bedienen.

Er er keuze uit 3 interieurcombinaties: Ebony, Ivory en Pimento, elk met bijpassende stiknaden en portierpanelen. Daarnaast wordt meer gebruiksgemak geboden dankzij het Keyless Start-systeem, en kan je het interieur voorverwarmen met timerfunctie voor een week. De achteruitrijcamera is ook nieuw, evenals de SWYS-spraakbediening (Say What You See) voor diverse functies. Hoogstaande audio wordt door het merk Meridian verzorgd.

Op motorengebied is de introductie van de viercilinder Si4-turbobenzinemotor -die de i6-zescilinder vervangt- de grootste blikvanger. In essentie gaat het om dezelfde krachtbron die we ook in de Range Rover Evoque terugvinden, goed voor 240pk en 340Nm aan trekkracht. Hij is niet alleen krachtiger dan de afzwaaiende zespitter, maar met een gemiddelde dorst van 9,6l/100km ook nog eens 14% zuiniger. De CO2-uitstoot op papier bedraagt 224g/km. Een zestraps automaat is standaard en verdeelt de krachten over alle vier de wielen.

Dieselaars kunnen opteren voor de 2,2l TD4 met 150pk en de SD4 met 190pk, beide in combinatie met vierwielaandrijving. De instapper huist een 2,2l eD4 en wordt enkel vooraan aangedreven. Uitgerust met handgeschakelde zesversnellingsbak en intelligent Stop/Start-systeem kent deze uitvoering een gemiddelde dorst van 6l/100 km en een CO2-emissie van 158g/km. Bekijk de nieuwe Land Rover Freelander 2 in onze fotoreeks.