Vernieuwde Chevrolet Spark komt naar Parijs

Door: AUTO55

De Spark rijdt inmiddels al twee jaar op onze wegen rond en geldt intussen als één van de smaakmakers van Chevrolet in Europa. Om er weer een tijdje tegenaan te kunnen presenteren de Amerikanen binnenkort een vernieuwde versie. En men heeft zich niet enkel beperkt tot cosmetische ingrepen. Toch blijft het motorenaanbod ongewijzigd; op post nog steeds een 1,0l (68pk) of 1,2l (82pk). Beide varianten verbruiken gemiddeld 5l/100km, aldus Chevrolet, en de CO2-uitstoot bedraagt op papier 118g/km. Dieselfanaten hebben pech, al is er wel een LPG-model voorhanden op basis van de kleinste versie.

Binnenin laten instrumentenpaneel en middenconsole zich opmerken - bij de duurdere uitvoeringen voorzien van een menuscherm (7 inch) gekoppeld aan het Chevrolet MyLink-infotainmentsysteem om muziek, foto's, telefooncontacten en eventueel ook navigatie te raadplegen. Iedere Spark zal bovendien worden uitgerust met airco, elektrisch bedienbare ramen en nieuwe decoratie-elementen.

Uiteraard mag een exterieuraanpassing toch niet ontbreken, dus pronkt de Spark met nieuwe bumpers voor- en achteraan, alsook een nieuw radiatorrooster. De koplampen moesten er ook aan geloven en achteraan is het 3e LED-stoplicht nu in de spoiler ingewerkt. Hierdoor zou het zicht naar het zuiden optimaler moeten zijn. De Spark is geschoeid met nieuw 14- of 15 inch lichtmetaal en krijgt 5 frisse lakkleuren ter beschikking: Salsa, Jalapeno, Denim, Lemonade en Techno Pink. De guitige Chevy maakt z'n opwachting tijdens het Parijse autosalon, geflankeerd door de Trax en Orlando - waarvan we net vernamen dat die een 1,4l turbo krijgt ingeplant. Prijzen zijn er nog niet, maar een fotospecial hebben we al voor je klaar.