Ferrari 599 GTO op maat

Ferrari is niet vies van een beetje personalisering op z'n tijd, en al zeker niet als er met blanco cheques wordt gezwaaid. Een tijdje geleden liet Eric Clapton nog een 458 Italia verbouwen naar eigen smaak, maar hij is lang niet de enige. Indisch zakenman Cheerag Ayra is nog zo'n voorbeeld. De man heeft al een zevental stijgerende paardjes in de garage staan en men ziet hem in Maranello uiteraard liever komen dan gaan. Daarom kreeg hij de kans om met de ontwerpers te tafelen en zijn plan uit de doeken te doen. Uiteindelijk gingen er 12 ontwerpen op de post, selecteerde hij de details die hem het meeste aanstonden en liet hij de ingenieurs het werk doen.

Als basis dient de 599 GTO. Arya zou het uitlaatsysteem en de ophanging aanpassen maar laat het motorvermogen onveranderd. De 6,0l V12 produceert immers al 670pk. Als we de geruchten mogen geloven is de ontwikkeling van dit unieke exemplaar intussen redelijk vergevorderd. Ferrari zou zelfs al een kleimodel hebben staan. Of we het uiteindelijke resultaat ook te zien gaan krijgen, valt nog af te wachten - Ayra zou het speeltje naar het schijnt liever voor zichzelf houden. Een eerste beeld kon er wel vanaf.