Prijzen Opel Mokka bekend

Door: AUTO55

De nieuwe Opel Mokka is verkrijgbaar met voor- of vierwielaandrijving en kan vanaf nu besteld worden. Tot de standaarduitrusting behoren elektronische stabiliteitscontrole, tractiecontrole en hulp op hellingen, in beide richtingen. Het voorwielaangedreven basismodel krijgt een 115pk-sterke 1,6l benzinemotor aan boord en kost € 17.490. Daarnaast kan je kiezen voor de 1,4l met turbocompressor en vierwielaandrijving, goed voor 140pk en een minimaal prijskaartje van € 22.290. Stoken kan met de 1,7l CDTI die 130pk levert, met 124g/km CO2 de laagste emissiecijfers laat opmeten, en € 22.190 van de rekening haalt. De absolute topper is natuurlijk de dieselende 4x4, in Cosmo-uitvoering, waarvoor je € 25.990 moet neertellen. Die laatste, maar dan zonder vierwielaandrijving, kan je ook met een zestrapsautomaat bestellen.