Euro NCAP crasht 6 nieuwe modellen

Door: AUTO55

Deze keer hebben de Renault Clio, Volvo V40, Kia Cee'd, Isuzu D-Max, Audi A3 en Ford B-Max eraan moeten geloven. Al deze heren hebben het er behoorlijk vanaf gebracht en iedereen kreeg 5 sterren toebedeeld, op de Isuzu na. Die kreeg er wel 4 en de veiligheid aan boord is er met rasse schreden op vooruitgegaan ten opzichte van modeljaar 2008. Ook de Clio, Cee'd en A3 presteren beter dan vroeger, met een speciale vermelding voor voetgangersveiligheid. De absolute koploper vinden we in de Volvo-hoek die met een innoverende 'buitenairbag' op de proppen kwam, standaard op de V40 en alweer om de zwakke weggebruiker te beschermen. Volgens Michiel van Ratingen, secretaris-generaal bij Euro NCAP, zouden deze scores enkele jaren geleden ondenkbaar zijn.

Klik op de grote prent om de resultaten door te nemen. Het sloopwerk kan je in onze fotoreeks aanschouwen.