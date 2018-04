Porsche 911 Carrera 4 en 4S: de prijzen

Door: AUTO55

Intussen zijn we al veel te weten gekomen over de nieuwe vierwielaangedreven versie van de 911 (991), alleen de prijslijst ontrak nog. Vandaag is daar verandering in gekomen. De minst dure variant -'basismodel' lijkt hier niet op zijn plaats- kan je bestellen vanaf € 100.430, en dan hebben we het natuurlijk de Carrera 4 Coupé, die over 350pk en 257Nm koppel beschikt. Voor ongeveer € 15.000 extra staat er een gesloten 4S op de oprit, 400pk en 294Nm sterk. Wie liever onder de blote hemel rijdt doet dat vanaf € 113.377 en wie het helemaal ziet zitten laat zich tot een 4S Cabrio verleiden, tegen het schamele tarief van € 128.381.