Jaguar XFR tart ongeschreven wetten

De Jaguar XFR heeft zich, net als een hele hoop andere premiums, laten limiteren tot een maximumsnelheid van 250km/u. Wie zich toch buiten het establishment wil wagen heeft geluk, want tegenwoordig kan je het Speed Pack aankruisen op de optielijst. En die maakt korte metten met de zogenaamde gentlemen's agreement. Naast cosmetische wijzigingen her en der blijft de motor niet helemaal ongemoeid. Het motormanagement wordt onder handen genomen en de 510pk-leverende 5,0l V8 met compressor stuift dan vlotjes door tot 280km/u. Ook de versnellingsbak kreeg een andere afstelling. En als dat nog niet genoeg is, behoort een XFR-S met 550pk tot de mogelijkheden. Die zou er nog 10km/u bijdoen, en alle beetjes helpen natuurlijk. Bekijk de fotoreeks.