Fiat Panda 4x4 in het nieuw

Om de terreinversie van de Panda wat kracht bij te zetten werden voor- en achterbumper volledig hertekend en kregen deuren en spatborden plastic opzetstukken. Hij staat ook 5cm hoger afgebeeld dan de standaardbeer, kreeg een stel stoere wielen gemonteerd en één van twee exclusieve koetswerkkleuren aangebracht: Silica Orange of, zoals hier afgebeeld, Toscana Green.

Onder de kap ligt een 0,9l Twinair turbo met 85pk of een 1,3l Multijet diesel met 75pk. De benzinemotor levert nu zowat 40% meer koppel dan z'n voorloper en ook de zelfontbrander weet er 30% bij te tellen. In combinatie met de compacte afmetingen en het lage gewicht kan die stijging enkel voordelen met zich meebrengen. Dankzij het torque on demand-systeem, met twee differentiëlen en een elektronisch geregelde koppeling, kan de permanente vierwielaandrijving de krachten optimaal verdelen.

Naast de 4x4, die je hier kan bestuderen, zal Fiat op het autosalon van Parijs in septemper ook een Panda Trekking en Panda Natural Power laten zien. Die eerste ziet er wel uit als een 4x4 maar wordt enkel aan de voorwielen bediend, de andere kreeg een 80pk-sterke benzinemotor ingeplant die zowel met benzine als aardgas overweg kan.