Mazda wil een 6 coupé en 4x4

De nieuwe Mazda 6 is nog maar net verschenen -en wij mochten hem al eens in het echt bewonderen- of er is al zachte informatie omtrent de eventuele komst van een coupé. In een ver verleden zagen we wel eens een Mazda 626 van die soort rondrijden, maar van de 6 is er nooit een twee- of driedeursvariant verschenen. Akira Tamatani, hoofd design bij Mazda, heeft net laten weten dat hij dat graag anders zou zien. En dat niet alleen.

Een extra sportieve 6 zou eigenlijk ook niet aan het gamma mogen ontbreken, aangezien het een serieuze imagoboost kan opbrengen en enkele concurrerende merken zich er wel al aan hebben gewaagd. Opel met de Insignia OPC, om nu maar een voorbeeld te noemen. En net zoals de Mazda 6 MPS van intussen twee generaties geleden, die een niet onaardige 260pk ter beschikking had, zou die dan ook aan de vier wielen geprikkeld worden. We kunnen amper wachten.