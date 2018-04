Definitief: Mazda 6 MPS

Door: BV

wee jaar na de voorstelling van de Concept toont het Japanse automerk eindelijk de productieversie van opgekietelde 6. Die komt met zekerheid naar ons land, maar ook daarop wordt het nog even wachten. Pas in september van volgend jaar zullen de eerste exemplaren geleverd worden. Specifiek voor deze 6 is een geheel nieuwe 2.3l turbomotor. Die zal 260pk en een indrukwekkende 380Nm koppel uitbraken. Om die kracht probleemloos op het asfalt over te brengen zal de MPS voorzien van permanente vierwielaandrijving. Die is grotendeels gelijk aan het systeem dat momenteel al in het aanbod te vinden is, maar krijgt een actief tussendifferentieel. De enige beschikbare versnellingsbak wordt een manueel geroerde zesbak.

In testomstandigheden haalt het vlaggenschip 100km/u in 6,6sec, zo meldt Mazda. De constructeur geeft ook nog 5,3sec op voor de tussenspurt van 80 naar 120km/u. Met meer dan 100 aanpassingen aan de ophanging en het koetswerk wordt de rigiditeit met 50% verhoogd. De veren en dempers zijn wat minder toegeeflijk om de dynamische eigenschappen te bevorderen terwijl 17-duims remschijven de sportberline weer adequaat tot stilstand moeten dwingen. Het koetswerk wordt onder handen genomen met onder meer aangepaste bumpers en een kofferspoiler.