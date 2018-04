Exclusief: kennismaken met de nieuwe Mazda 6

Door: REDACTIE

Mazda heeft zichzelf een nieuw maatpak aangemeten. De CX-5 was de eerste die ermee naar buiten kwam en nu de 6 een generatiewissel ondergaat wordt die natuurlijk in een gelijkaardige outfit gestoken. De Mazda 6 staat als Berline in Wereldpremière op het Autosalon van Moscou, maar wij ontdekken het model nog voor het z'n publieksdoop heeft.

Een roofdier dat met gespannen spieren lichtjes naar achteren leunt, klaar om zijn prooi te bespringen; het is de laatste jaren wel meer het uitgangspunt van sportievere wagens. Mazda introduceerde zijn Kodo (soul of motion) designtaal al in 2009 met het Shinari concept en in 2010 met de Takeri, de conceptcar waarop deze 6 is gestoeld. Bij dit nagelnieuwe model uit dat zich in kortere overhangen voor- en achteraan, een diep ingesneden voorkant, een brede, lage grille en koplampen die nog het meest doen denken aan spiedende luipaardogen. Mazda blijft er behoorlijk dicht mee in de buurt van het studiemodel. Dat de lijnen op de motorkap overlopen in die op de flanken geeft en meer driedimensionaal effect. Ook dat is absoluut van deze tijd.

De Mazda-designers houden blijkbaar wel van een lijntje meer: drie karakterlijnen domineren de zijkanten met als blikvanger de lijn over de voorste flanken die de grootste Mazda sterke schouderpartijen bezorgt. De brede banden, lange wielbasis en het bredere wielspoor zijn er om kracht en stabiliteit op te roepen. Bekijk het profiel lang genoeg en je ontwaart een discrete achtervleugel die de achterkant net dat tikkeltje meer geeft. In het donker zal de nieuweling trouwens duidelijk herkenbaar zijn aan de koplampen die voor het eerst bij een Mazda seriemodel uitgerust zijn met led-verlichting en lichtringen. Die lichtsignatuur moet zo ongeveer bovenaan de prioriteitenlijst van alle constructeurs staan.

Binnenin hebben bestuurder en passagiers - zowel vooraan als achteraan - iets meer ruimte dan voordien. Er werd meer aandacht besteed aan de schakelaars en knoppen, en meer bepaald het materiaal en de werking. Tot het klikgeluid dat ze produceren wanneer ze aangetikt worden, zoals dat ook bij de premiummerken het geval is. De bovenzijde van de boordplank is nu ook uitgevoerd in een zacht aanvoelende kunststof. Allemaal om de kwaliteitsindruk te verbeteren. De zetels verdelen de druk van het lichaam gelijkmatiger over een groter oppervlak. In theorie zorgt dat er in elk geval voor dat je comfortabeler zit en een eerste pasbeurt lijkt dat te bevestigen. Het zitvlak werd 20mm langer, de rugleuning 33mm hoger. Ook het stuurwiel, dat stevig aanvoelt, laat een positieve eerste indruk na en werkt een sportief gevoel in de hand. Dat laatste wordt benadrukt door de drie overzichtelijke wijzerplaten. Het zwarte interieur dat wij mochten monsteren en dat standaard zal verkrijgbaar zijn, oogt alvast stijlvol en eigentijds.

Mazda's nieuwste is uitgerust met enkele elektrische systemen om de verbruikscijfers naar beneden te halen. Daaronder catalogeren we een start/stop-systeem en een installatie die remenergie recupereert. Dat heet i-Eloop en is het eerste dat condensator oplaadt van het ogenblik u uw voet van het gaspedaal haalt. Die condensator moet systemen als airco en radio van energie voorzien waardoor de motor van deze taak ontlast wordt. Noteer alvast ook dat de 6 zo'n 50kg minder weegt dan voorheen, ook al is hij groter. Ook dat maakt deel uit van Mazda's SkyActiv-filosofie (waarover hier meer). Last but not least, bevat het nieuwe model heel wat geavanceerde actieve-veiligheidstechnologieën.

Mazda belooft een vlijmscherp prijskaartje, maar de invoerder heeft nog tijd om dat te concretiseren. De marktintroductie vindt (wellicht) pas plaats op het Autosalon van Brussel, in januari van volgend jaar. Details over motoren en transmissies houden de Japanners ook nog even achter de hand, al moet je geen glazen bol hebben om te voorspellen dat de 150 en 175pk sterke dieselmotoren van de CX-5 en diens tweeliter benzinemotoren met 145 en 165pk hun weg naar het vooronder van de 6 zullen vinden. De officiële beelden en info zijn hier te vinden, maar we trakteren u ook graag op deze exclusieve zwart-wit fotospecial van de Mazda 6 MY2013.