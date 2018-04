Kia Carens op papier

Door: AUTO55

Voor de tweede maal op korte tijd verraadt Kia hoe de volgende Carens er ongeveer gaat uitzien, een model dat we eind september op het autosalon van Parijs verwachten. Uit de tekeningen blijkt dat de familiebanden met de rest van het gamma, en de Cee'd in het bijzonder, verder verstevigd worden. En dat is niet verwonderlijk. Sinds de komst van hoofdontwerper Peter Schreyer en de invoering van de zogeheten tijgergrille timmert het merk lustig voort op de nieuwe designtaal. Met de Cee'd zal de Carens de basis delen en waarschijnlijk ook het motorenpalet. Voorlopig houden de Koreanen de lippen stijf op mekaar wat verdere details betreft. We weten dus ook nog niet of er ook een zevenzitter op de lijst genoteerd staat. Bekijk de tekeningen via deze link.