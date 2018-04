Alfa Romeo Mito & Giulietta Sportiva

Door: AUTO55

Wie graag gezien wordt in een Alfa Romeo Quadrifoglio Verde, maar liever vasthoudt aan het doordeweekse motorengamma, heeft geluk. Vanaf nu zijn de speciale afwerking en specifieke uitrusting van de klaverbladmodellen op alle motorversies van zowel Mito als Giulietta verkrijgbaar. In geval van de Mito spreken we over de 0,9l Twinair tweecilinder, de 1,4l Multiair en aan dieselzijde de 1,3l en 1,6l Multijet.

Het uitzichtpakket kost € 1.850 en omvat 18 inch lichtmetaal, matte chroomaccenten voor de buitenspiegels en de koplampranden, alu sierdrempels met het beroemde logo, een sportieve achterbumper en sportzetels in stof en alcantara. Verder worden de chroomranden rond de zijruiten achterwege gelaten en baden de tellers in witte achtergrondverlichting. Het plaatje wordt vervolledigd door zwarte hemel- en stijlbekleding. Rode remzadels blijven optioneel.

De Giulietta ondergaat eenzelfde kuur, ditmaal voor € 2.300. We krijgen keuze uit 3 soorten 18 inch-schoeisel, een verlaagd onderstel, accenten in gepolijst chroom, verduisterde koplampen, zijschorten, rood gelakte remzadels, alu sierdrempels, een met leder bekleed stuur, sportpedalen, boordplankdetails in geborsteld aluminium en een volledig zwart interieur. Motorengewijs houdt deze schone vast aan de 1,4l Multiair, de 1,6l en als enige diesel de 2,0l JTDM. En die is er, net als de 1,4l, in verschillende vermogensuitvoeringen.