Elektrisch Formule E kampioenschap vanaf 2014

Tot voor enkele jaren leek het nog ondenkbaar om een racebolide uit te rusten met iets anders dan een benzinemotor, maar daar is verandering in gekomen. In 2006 introduceerde Audi haar dieselaangedrven R10 TDI, waarna Peugeot volgde met de 908 HDi FAP. En beide bolides bleken nog efficiënt op de koop toe. Tijdens de afgelopen editie van de 24u van Le Mans gingen zowel Audi als Toyota nog een stapje verder door hybrides in de strijd te mengen. Audi ging met de overwinning aan de haal maar Toyota verliep het minder goed. Al is gebleken dat de racewagen ook effectief presteren kon.

Kortgeleden heeft de FIA in samenspraak met de Formula E Holdings beslist om een heus kampioenschap in te voeren voor elektrisch aangedreven voertuigen. Het project wordt vooralsnog Formule E genoemd en zou vanaf 2014 in voegen treden. Een eerste proef zal in 2013 doorgaan te Rio de Janeiro. Er wordt gesproken van 20 wagens en 10 deelnemende teams. Een voorbeeld hiervan is Drayson Racing Technologies, eigendom van Brits zakenman, ex-minister en part-time racepiloot Lord Paul Drayson. Deze firma is samen met Lola al twee jaar naarstig aan het werk om hun Lola Drayson B12/69 LMP op punt te krijgen. Bijtanken is dus niet meer aan de orde, een batterijwissel zou volstaan. Het brullende motorgeluid zullen we dan wel moeten missen.