Met 200pk is dit de nieuwe Peugeot 208 GTi

Door: BV

Peugeot bevestigt de komst van de GTi-versie van de 208, in het voorjaar van 2013, met de voorstelling van de productieversie op het Autosalon van Parijs dat eind deze maand de deuren opent. En nu de 208 ten opzichte van z'n voorganger, de 207, lichter, compacter en efficiënter werd, willen de Fransen met deze nieuwe generatie weer aanknopen bij de schier legendarische 205 GTi. Het bedrijf steekt niet onder stoelen of banken dat die ter inspiratie diende.

De hot hatch beschikt over een driedeurskoetswerk met een spoorbreedte die vooraan 1 en achteraan 2cm toeneemt ten opzichte van de meer dociele motorversies. Extra ruimte die wordt omkapseld door wielkastverbreders en zijschorten. Het sierelement op de achterste zijruit draagt trots het GTi-logo in glanzend chroom. Door de herwerkte achteruitlaat komt een dubbele verchroomde einddemper de wereld bekijken. En ook het front kan uitpakken, onder meer met andere bumpers, en gewijzigde grille en herwerkte lichtunits.

Ongeacht de koetswerkkleur is het rood dat gebruikt wordt voor accenten. Het is er in het radiatorrooster, op het Peugeot-opschrift op de kofferklep, en op de remzadels. De mistlichten en buitenspiegels profiteren dan weer van blinkende inlegstukken.

De ontwerpers passen dezelfde mix van chroom en rood toe op het interieur dat hoofdzakelijk met zwart leder en stof is afgewerkt. Er zijn rode stiknaden te bespeuren in het zitmeubilair, de handremgreep en de boordplank. Verder zijn er een zwarte gordel met rode rand, rood omrandde wijzerplaten, aluminium pedalen en een streep rood leder die het middelpunt van het stuur aangeeft.

Net zo belangrijk is het werk dat onderhuids werd verricht. De 17-duimers met 205/45-rubbers zijn het zichtbare eindwerk van een aanpassingsbeurt die ook de stuurinrichting, de veren, schokdempers, antirolstang vooraan en dwarsbalk achteraan omvatte. En er zijn grotere, beter gekoelde remmen (met een diameter van 302mm voor- en 249mm achteraan) om de GTi steviger in de ankers te kunnen gooien. Geholpen door een lager gewicht dan z'n voorganger (1.160kg) en gewapend met een 200pk en 275Nm sterke krachtbron (een 1.6 turbo-benzinemotor) zet de nieuweling immers een sprinttijd naar 100km/u van exact 7 tellen neer. De kilometer vanuit stilstand duurt 27 tellen. En toch blijft de CO2-afgifte met 145gr/km beperkt.

Om de komst van een nieuwe GTi te vieren pakt Peugeot ook meteen uit met een speciale reeks. Die is herkenbaar aan de kleur Blanc Nacré Satin, de zwarte glanzende velgen en de Franse vlag in de grille. Ze zijn genummerd en het bedrijf bouwt er hooguit 50 stuks van. Bekijk de fotoreeks.