Liever luxe? Peugeot 208 XY

Door: BV

Eerder dit jaar stelde Peugeot op het Autosalon van Genève de studieversies van de sportieve GTi en de luxueuze XY samen voor. De wereldpremière van de productieversies geschiedt ook zij aan zij, op het Autosalon van Parijs.

De XY profiteert van en aantal technische upgrades die de 208 GTi ook te beurt vallen, zoals een toegenomen spoorbreedte voor- en achteraan, zijshorten en spatbordverbreders. Het model rust eveneens op 17-duimers, zij het exemplaren met een specifiek design. Maar hij moet het vooral hebben van z'n specifieke interieur en unieke, paarse lakkleur. Wie dat echt niet ziet zitten moet niet meteen wanhopen, Peugeot voorziet nog vijf andere koetswerktinten, bovenop twee varianten voor de binnenaankleding.

Het gebruik van volleder in het interieur en fijne details als de geborstelde aluminium achtergrond voor de wijzerplaten of de langs achter verlichte biesjes in gepolijst chroom moeten het gevoel van luxe nog onderstrepen.

Terwijl de GTi het met één motor moet stellen, wordt de XY leverbaar met de verschillende vermogensversies van de 1.6l dieselmotor (92 en 115pk) en de 1.6l benzinemotor (120 en 155pk). Hier wordt vooral uitgepakt met een uitgebreide uitrusting. Een opgewaardeerd audio- en navigatiesysteem, een glazen panoramadak en een volautomatische parkeerfunctie maken daar deel van uit. Bekijk de foto's.