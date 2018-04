Lancia Delta Business Line om te fleeten

Door: AUTO55

Speciaal voor de fleetmarkt komen de Italianen met een nieuwe opwaardering van de Lancia Delta 1,6l Multijet op de proppen. De geïntroduceerde Business Line met Dualdrive-stuurbekrachtiging baseert zich op de Silver-uitvoering en voegt er nog een aantal elementen aan toe: een 'Instant Nav' navigatiesysteem, parkeersensoren, een snelheidsregelaar en leder voor het stuurwiel en de versnellingspook. Verder wordt de mogelijkheid geboden om een telefoon op het Blue&Me-systeem aan te sluiten of op te laden via het 12V-stopcontact in de middentunnel. We noteren ook een stel 16-duimers, LED-lampen aan weerskanten en keuze uit 11 verschillende koetswerkkleuren. De Delta Business Line mag € 18.590 kosten en blijkt een interessante belastingbestrijder.