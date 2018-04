Audi's nieuwe test- en ontwikkelingscentrum

Door: AUTO55

In het Duitse Neuburg wordt niet minder dan 47 hectare gereserveerd voor Audi's Driving Experience Center. De faciliteiten, die volgens het merk een tweecijferig miljoenenbedrag gaan kosten, moeten in het voorjaar van 2014 hun eerste gasten gaan verwelkomen. Het doel is tweeledig. Allereerst krijgen nieuwe en bestaande klanten de kans om een (eventuele) aankoop flink uit te testen. Hiervoor wordt er een 30.000m² metend terrein met verscheidene ondergronden en 'weersomstandigheden' aangelegd. Daarnaast komt er circuit van 2,2km en dat kan eigenlijk ook van pas komen voor wie een S- of RS-wagen ambieert.

Klanten, maar ook testpiloten zullen regelmatig de baan opgaan. Audi wil het terrein uiteraard ook gebruiken om nieuwe modellen te ontwikkelen en het testterein leent zich uitstekend om veiligheids- en assistentiesystemen uit te proberen. Tenslotte is er nog een ware modderpoel voorzien om de Q-reeks te verbeteren, met een 8m hoge heuvel in de prijs begrepen.

Audi Sport zal eveneens die richting uitgaan. Het team, bekend van hun successen op Le Mans en in de DTM, is eigenlijk te groot geworden voor de huidige locatie naast de fabriek in Ingolstadt. En de buurt hoeft niet te klagen; rondom het complex zal men een aarden wal van 3m hoog optrekken om geluidsoverlast tegen te gaan. Verder krijgt het testcircuit geluiddempend asfalt om de meting zo laag mogelijk te houden. Liever een goede buur... Bekijk beide beelden.