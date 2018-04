Door: AUTO55

Dit is het tweede geheimzinnige beeld dat onze redactie bereikt. Het eerste plaatje richtte zicht op de voorzijde, terwijl we nu een blik op de achterkant kunnen werpen. Zoals eerder aangehaald bevindt deze Suzuki zich in het vaarwater van de Kia Sportage en Nissan Qashqai. We verwachten hem in volle glorie op het salon van Parijs op het einde van de maand.