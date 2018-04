Mazda wil wankelmotor toch behouden

Door: AUTO55

Eerder werd verteld dat de wankelmotor geen toekomst meer beschoren is binnen het Mazda-concern. En nu liet topman Takashi Yamanouchi toch uitschijnen dat hij het principe wil behouden, maar dan waarschijnlijk ter ondersteuning van een elektrische krachtcentrale. Een wankel- of rotatiemotor is dorstig op zichzelf, maar wel licht en compact en dus ideaal te combineren. De eerste modellen die het concept gebruiken, zullen vanaf volgend jaar in kleine aantallen geleverd worden. Het gaat dan om elektrische wagens met een wankelmotor als range-extender. De Audi A1 E-tron hanteert hetzelfde principe. Mazda kwam eind vorig jaar al in het nieuws met de i-ELOOP, hun eigen alternatief voor de hybride.