Exit wankelmotor

In 1929 al werkte ene Felix Wankel aan een alternatief voor de conventionele verbrandingsmotor. De uitvinding zou nog steeds z'n naam dragen, maar pas begin jaren '50 voor het eerst als prototype opduiken - onder NSU-vlag. En het zou nog eens 7 jaar duren alvorens de eerste werkende exemplaren klaar waren voor verkoop. De techniek die er achter schuilde was simpel, compact en toegankelijk voor andere voertuigen. En bijgevolg betrouwbaar en minder onderhevig aan slijtage.

Een horde constructeurs toonden interesse, maar het was Mazda die in 1961 met het contract ging lopen. 7 jaar later was het zover; De eerste, met wankelmotor uitgeruste productiewagen kwam tevoorschijn als Mazda Cosmo 110S. Andere merken gingen ook aan de slag, maar merkten dat er een groot nadeel aan al dat leuks verbonden was; Zo'n wankel- of rotatiekrachtbron lustte een aardig slokje, een probleem dat nooit echt verholpen raakte.

Zelfs tijdens de woedende oliecrisis in de jaren '70 werkte Mazda lustig verder. De RX-7 begon aan een lange carrière die tot 2002 zou standhouden. Mét een wankelmotor aan boord. Daarna kwam de RX-8, voorzien van de gloednieuwe Renesis (rotary+genesis) 1.3l benzinemotor. Het blok produceerde naargelang 190 of 238pk maar was, ondanks de verbeteringen, nog steeds relatief dorstig.

Vorige week kwam raakte het slechte nieuws bekend; Op 22 juni jongstleden werd de laatste Renesis-krachtbron gemonteerd en de grote boosdoener heet Euro5-norm. Mazda oppert intussen dat ze werken aan een wankelmotor op waterstof, maar daar gaan we nog even op kunnen wachten. Nostalgische plaatjes vind je in de fotoreeks terug.