Caterham met drukvoeding

Door: AUTO55

Een aankondiging op facebook blijkt genoeg om autominnend Europa te doen likkebaarden: een Caterham met supercharger is klaar om zich in de strijd te mengen. De vederlichte vierwielwier moet de al niet kinderachtige en slechts 515kg wegende R300 Superlight lager op de ladder plaatsen. En dat betekent dat hij in minder dan 4,5 seconden naar 100km/u moet suizen en liefst ook tot boven 224km/u moet geraken; de waarden die eerdergenoemde al liet opgetekenen dankzij een 175pk-vermogende 2,0l Duratec viercilindermotor. Hoeveel paardjes de supercharger nog oplevert blijft af te wachten.