Nissan Terra: geen uitstoot, geen grenzen

Door: BV

Nuja, helemaal geen grenzen heeft de Terra concept car die Nissan op het Autosalon van Parijs zal voorstellen natuurlijk niet. Maar met voorwielen die door de elektrische aandrijflijn van de Nissan Leaf worden aangedreven en achterwielen die elk door een extra ingebouwde elektromotor een zetje krijgen, kan je natuurlijk al behoorlijk wat terrein overwinnen. En omdat een kleine brandstofcel aan boord stroom genereert voor de accu's die dat allemaal aandrijven, kom je ook een heel eind verder dan met de Leaf. En schadelijke uitstoot is er nog steeds niet.

Deze Terra krijgt een stoer uiterlijk dat qua afmeting en stijl nog het meest doet denken aan dat van de xTerra (foto op onze Facebook-pagina) die de constructeur onder meer in de VS aanbiedt. Dat model is aan vervanging toe, maar Nissan zegt dat dat puur toeval is. Achter de stoere buitenlijnen schuilt een knus en gezellig interieur dat via een set tegengesteld openende portieren toegankelijk is.

Nissan opteerde voor een alternatieve schikking van de inzittenden. De bestuurder zit bijna centraal en de passagiers zitten geschranst, eerder dan recht achter elkaar. Zo kan iedereen meegenieten van het avontuur en heeft de bestuurder een uitstekend zicht, klinkt het bij Nissan. De hexagonale vorm die dat oplevert, komt regelmatig terug in andere aspecten van het design. Maar het is ook niet al stijl en techniek dat de klok slaat. Er is zelfs aan de praktische kant gedacht. Zo zijn de achterzetels helemaal wegklapbaar. De vlakke laadvloer die ontstaat is voldoende ruim om een pakweg een kayak in te parkeren. Het instrumentenpaneel is dan weer verwijderbaar en kan wanneer de auto niet in gebruik is, dienst doen als een tablet-pc.

De Japanners benadrukken dat deze FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) Terra niet meer dan een studiemodel is, maar dat het wel bewijst ze in staat zijn om brandstofcelwagens te bouwen wanneer waterstof als brandstof beschikbaar wordt.