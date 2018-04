Lekker heet: Peugeot RCZ R

Door: BV

Peugeot beperkt zich niet alleen tot een facelift van de RCZ. De verleidelijk gelijnde koets krijgt een speciale behandeling, hier in een combinatie van mat zwart en glanzende bronstinten, samen met een agressiever ogende koetswerkkit omdat er ook onder de motorkap wijzigingen te noteren vallen. De 1.6l turbomotor is immers opgeschroefd tot zo maar eventjes 260pk en is nu nagenoeg gelijk aan die van de RCZ Racing Cup competiewagens. Een limited-slip differentieel van Torsen en een grondig herbekeken ophanging moeten ervoor zorgen dat je al die hitsige paarden ook nog aan de grond krijgt. Officieel is de RCZ R nog een concept (te zien op het Autosalon van Parijs), maar hij staat eind volgend jaar gewoon in de catalogus. Wanneer dat gebeurt is het de krachtigste productie-Peugeot ooit.