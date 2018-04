Peugeot RCZ liet zich liften

Door: AUTO55

Na een dikke twee jaar in ons midden te hebben vertoefd werd de tijd voor een facelift rijp geacht. De RCZ liet zich vooral vooraan beroeren met een grondig aangepaste inrichting. We noteren onder meer nieuwe koplampen met LED-dagrijlichten, een ander, vooral kleiner radiatorrooster en een nieuwe voorbumper. De wielen lijken ook van een frisse collectie. Of er onder de kap veel verandert weten we nog niet, de vernieuwe RCZ komt samen met de 2008 Concept en Onyx tevoorschijn op het Autosalon van Parijs. De fotospecial kan je hier bekijken.