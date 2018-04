Mercedes CLA in een drafje

Door: AUTO55

De eer schuiven we door naar Bernhard Kohlmeier. Voor het plaatje welteverstaan, want dit is het eerste 'echte' beeld dat we van de CLA te zien krijgen. Na een studiemodel eerder dit jaar zou het Autosalon van Parijs wel eens opheldering kunnen bieden. Met de CLS als grote inspiratiebron en de basis van de recent geïntroduceerde A-klasse wil men deze zogeheten vierdeurscoupé lager op de ladder plaatsen. Mercedes gaat de concurrentie alweer vooraf.