Kleine diesel voor Honda Civic en CR-V

Op dit moment is de Civic op dieselvak enkel met een 2,2 litermotor beschikbaar, maar daar komt weldra verandering in. Op het Parijse autosalon stond naast de nieuwe CR-V, een gewijzigde CR-Z en de EV-Ster Concept -een elektrische roadster- ook een kleine turbodiesel op het programma. Die stelt het met 1,6l cilinderinhoud en produceert 120pk bij 4.000t/min en 300Nm koppel bij 2.000t/min, een verlies van respectievelijk 30pk en 30Nm ten opzichte van de voorlopig enige optie in de hoek van de zelfontbranders. Daar tegenover staat dan wel een normverbruik van 3,6l/100km, dik een halve liter minder, en een CO2-uitstoot van 94g/km, een daling van 16 gram. De krachtbron zal later volgend jaar ook in de reeds geteste CR-V verschijnen.